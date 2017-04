AnySingElse gibt Frühlingskonzert in Godshorn

Langenhagen : Kirchengemeinde Zum Guten Hirten |

Gesangsklasse verspricht abwechslungsreiche Stimmgewalt



Die Langenhagener Gesangsklasse AnySingElse wird am Sonntag, den 07. Mai, zu Gast in der Kirchengemeinde Zum Guten Hirten in Godshorn sein und sich mit einer abwechslungreichen Auswahl ihres Könnens in die Herzen der Zuhörer singen. Die unter der musikalischen Leitung von Ted Adkins stehende und auf amerikanische Crossover-Musik spezialisierte Gruppe wird schwungvolle Klassiker wie „Phantom Of The Opera“ und das „Oh Happy Day-Medley“ erklingen lassen sowie mit sanften Stücken wie „River in Judea“ und „I Believe“ wahre Gänsehautatmosphäre erzeugen. Darüber hinaus dürfen sich die Zuhörer auf Lieder, die von einzelnen Sängerinnen vorgetragen werden, freuen.



Begleitet werden die Musiker von Pianistin Ljubov Denisov, die im Januar die Nachfolge des langjährigen Pianisten Lei Zhang antrat.

„Unsere Lieder haben alle eines gemeinsam - jedes geht unter die Haut“, verspricht Adkins, der die Gruppe 2009 gründete, sie seitdem kontinuierlich formt und dabei Unterstützung von Rudolf Neumann erfährt. „Wir freuen uns darauf, die Menschen in die Welt der Musik zu entführen“, so Adkins weiter.



Das Frühjahrskonzert findet am Sonntag, 07. Mai 2017, um 18:00 Uhr, in der Kirchengemeinde zum Guten Hirten, Alt-Godshorn 61, 30855 Langenhagen, statt. Einlass ist ab 17:30 Uhr. Der Eintritt ist frei.