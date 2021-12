Adventskalender - Türchen 6: Lasst uns froh und munter sein!

"Lasst uns froh und munter sein

und uns recht von Herzen freun!

Lustig, lustig, tralalalala.

Bald ist Nikolausabend da,

bald ist Nikolausabend da!







Dann stell’ ich den Teller auf,

Nik’laus legt gewiß was drauf.

Lustig, lustig, tralalalala.

Bald ist Nikolausabend da,

bald ist Nikolausabend da!





Wenn ich schlaf’, dann träume ich,

jetzt bringt Nik’laus was für mich.

Lustig, lustig, tralalalala.

Bald ist Nikolausabend da,

bald ist Nikolausabend da!





Wenn ich aufgestanden bin,

lauf’ ich schnell zum Teller hin.

Lustig, lustig, tralalalala.

Bald ist Nikolausabend da,

bald ist Nikolausabend da!





Nik’laus ist ein guter Mann,

dem man nicht genug danken kann.

Lustig, lustig, tralalalala.

Bald ist Nikolausabend da,

bald ist Nikolausabend da!"



(Volkslied)

Hattet ihr heute auch Leckereien in eurem Stiefel?Ich wünsche euch (auch oder gerade in diesen verrückten Zeiten) einen fröhlichen Start in die neue Woche mit einer Melodie im Ohr, die euch einen beschwingten Tag beschert.