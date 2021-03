30 Jahre Dienst im Kirchenbüro Engelbostel

dann sind für mich 45 Jahre Berufsleben vorbei,30 Jahre davon habe ich im Kirchenbüro verbracht,meine Arbeit hier hat mir stets Freude gemacht.Viel hat sich geändert in diesen 30 Jahren,wenn die Anlässe der Besucher auch identisch waren.1971 habe ich meine Tochter in unseren Kindergarten mitgenommen,jetzt ist mein jüngstes Enkelkind schon hierher mit gekommen.Täuflinge von damals nun vor dem Traualtar stehen,oder mit ihren Kindern zum Schulanfangsgottesdienst gehen.Statt Gemeindekartei muss man heute im Computer nachsehen,doch Kirche und Kirchturm die bleiben bestehen.Für persönliche Gespräche hat man heute wenig Zeit,der Computer ist beherrschend, wenn auch oft nicht bereit.Ohne Hektik zuzuhören war für mich stets wichtig,nicht nur auf die Zeit zu sehen fand ich immer richtig.Kam Jemand mal ins Kirchenbüro traurig und bedrückt,etwas Erleichterung bei seinem Weggang ist mir hoffentlich geglückt.Viele kirchlich engagierte Leute hab ich auf dem letzten Weg begleitet,die Zusammenarbeit im Mitarbeiterkreis hat mir Freude bereitet,mit einer lieben Kollegin bin ich die letzte Wegstrecke gegangen,voll Niedergeschlagenheit und Hoffnung, Trauer und voll Bangen.Gerade bei der Kirche arbeiten zu können hat mir viel gegeben,auch für den Anderen da zu sein war stets mein Bestreben,diese 30 Jahre Kirchenbüro waren mein halbes Leben,möge Gott mir auch im Ruhestand noch viele schöne Jahre geben.Und nun am Ende meiner Berufstätigkeitsage ich Danke für diese gute segensreiche Zeit !im Jahr 2001 Rosemarie Müller