250.000 Klicks - PARIS im Video erleben: Der Verkehr

Paris 2012 im Vergleich zu Paris 2020: Was für eine Veränderung!

Paris 2012 vs Paris 2020: What a transformation!

zeigt die Ineffizienz des Automobils als Transportmittel für Personen.Anne Hidalgo, Bürgermeisterin von Paris, setzt(e) ihre Vision von 2014 um, die Straßen und Kreuzungen der Stadt Paris so umzugestalten, dass sie weniger autozentrisch sind. Das hat sich wirklich ausgezahlt: Weniger Umweltverschmutzung, weniger Staus & mehr Radfahren.is highlighting the inefficiency of the automobile as means of transporting people.Anne Hidalgo, Mayor of Paris, implementes / implemented her 2014 vision of re-engineering the Paris city's roads and junctions to be less car centric has really paid off: Less pollution, less congestion & more cycling.- 262.808: 04.07.2020- - - - - - - -