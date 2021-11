Wie schön, dass du geboren bist!

Heute vor drei Jahren hat unser süßer Pepe das Licht der Welt erblickt. Damals hieß er noch Torsten. Doch schon auf der Heimfahrt von der Züchterin war uns klar - das ist Pepe! Unsere Herzen hat der flauschige US-Teddy mit seiner ruhigen und souveränen Art ruckzuck erobert. Anfangs noch etwas schüchtern, lebte er sich schnell bei uns ein und fand mit Paul einen tollen Kumpel.

Vor knapp zwei Jahren erkrankte unser Paule schwer und Pepe wich nicht von seiner Seite. Er kuschelte sich zu ihm aufs Krankenbett, gurrte beruhigend und leckte ihn liebevoll ab. Als Paul starb, war klar, dass Pepe schnell einen neuen Partner braucht. Die Vergesellschaftung mit unserem zweiten Schweinepaar Edward und Charles klappte leider nicht. Denn der sonst so ruhige Pepe ordnete sich dem dominanten Eddie nicht unter.Seit Dezember 2019 hat Pepe nun den knuffigen Pelle an seiner Seite. Pelle ist ebenfalls ein US-Teddy und die ideale Ergänzung für Pepe. Zusammen haben die kleinen Böckchen nur Flausen im Kopf. Abends drehen sie in ihrem großen Freilauf richtig auf, flitzen rasant durch Tunnel und Häuschen und machen übermütig Bocksprünge. Wenn Schlafenszeit ist, kommen Pepe und Pelle auf uns zugelaufen, heben ihre Bäuche und wollen in den Schlafkasten umgesetzt werden. Denn die beiden wissen ganz genau, dass es kurz vor dem Einschlafen noch einmal Leckerlis gibt. Zum Geburtstag gibt es natürlich die Lieblingsleckerbissen für Pepe - Romanasalat und Tomate.Schön, dass es dich gibt, süßer Pepe!