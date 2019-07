Sommerleichte Quiche mit mediterranem Gemüse

36° C und es wird jeden Tag heißer... Bei diesen Temperaturen ist eine leichte, vegetarische Küche genau das Richtige - Zucchini, Paprika und aromatische Tomaten treffen bei meinem Rezept auf Blätterteig, Ziegenkäse und leckere Gewürze.



Guten Appetit!

1 Packung Blätterteig TK2 Eier3 Taler Ziegenfrischkäse1 KnoblauchzehePfefferSalzThymian1 kleine Paprika1 Zucchino2 TomatenÖl zum BratenBlätterteig nach Anleitung auftauen lassen und in eine Quiche-Form drücken. Den Teig mit einer Gabel einstechen.Eier und Ziegenkäse zu einer cremigen Masse verrühren. Knoblauch fein hacken und mit den Gewürzen und dem Thymian zu der Masse geben. Diese auf dem Blätterteig verteilen.Zucchino und Tomaten in Scheiben, die Paprika in feine Streifen schneiden. Zucchino und Paprika in etwas Öl anbraten. Das Gemüse auf die Quiche geben und alles bei 200°C für ca. 25 Minuten backen. Die Quiche ist fertig, wenn die Käsemasse gestockt und leicht gebräunt ist.