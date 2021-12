Nebelzauber

Langenhagen : Bürgerwiese |

Nebel hüllt die Landschaft ein,

hält Baum und Strauch umschlungen.

Und trotzdem ist mein Herze rein,

die Freude nicht verklungen.



In Ästen zwitschern Vögel leis',

sie träumen von der Wärme.

Unter unseren Sohlen knistert Eis,

was leuchtet in der Ferne?



Die Sonne schiebt sich durch den Dunst,

ganz sanft und sacht kommt sie daher.

Verzaubert mit verspielter Kunst

Blätter in ein funkelnd Glitzermeer.



(Katja Woidtke, Dezember 2021)



In meiner kleinen Bilderserie findet ihr Impressionen aus dem nebligen Kaltenweide.