Fünf gute Tipps, was man bei Mistwetter machen könnte

Heute ist richtiges Mistwetter - es ist windig und nasskalt. Eigentich wollten wir eine gemütliche Fototour durch Hannover machen. Aber bei diesem Wetter... Hier kommen fünf gute Tipps für euch, was ihr unternehmen könnt, wenn es draußen kalt, nass und ungemütlich ist.





Ich freue mich auf weitere Vorschläge!

1. Lebt ihr nach dem Motto: "Es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung" ? Dann rein in die Gummistiefel und ab zu einem Spaziergang in den Regen! Alternativ könnt ihr euch wie Eddie auf das Sofa kuscheln...2. Stapelt sich bereits eure Bügelwäsche? Dann ist das Schmuddelwetter die richtige Gelegenheit, den Wäscheberg abzubauen. Alternativ könnt ihr euch wie Eddie auf das Sofa kuscheln...3. Wolltet ihr längst bei euch ausmisten? Dann ran an die Schränke und sortiert Dinge aus, die ihr nicht mehr benötigt. Alternativ könnt ihr euch wie Eddie auf das Sofa kuscheln...4. Habt ihr euch vorgenommen, in diesem Jahr die Steuererklärung rechtzeitig abzugeben? Dann mal los! Sortiert Rechnungen und Quittungen und brütet über den Formularen. Alternativ könnt ihr euch wie Eddie auf das Sofa kuscheln...5. Wolltet ihr noch Blumenzwiebeln für den Frühling setzen? Ab in den Garten! Bei dem Wetter müsst ihr noch nicht einmal gießen. Alternativ könnt ihr euch wie Eddie auf das Sofa kuscheln...Übrigens - zu zweit ist das Kuscheln noch viel schöner. ; ) Jetzt könnt ihr raten, was ich heute bisher gemacht habe...