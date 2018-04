Die Bagger rollen an - Turnhalle Brinker Schule vor dem Abriss

Nach der Entkernung der alten Turnhalle werden nun die Abrissbagger an der Brinker Schule in Langenhagen anrollen. Im Gebäude aus den 1930er Jahren hatten unzählige Schüler und Schülerinnen Sportunterricht - unten in der größeren Halle und unter dem Dach in der kleinen Halle, die auch mit Ballettstangen und einer Bühne ausgestattet war. Nun weichen die muffigen Umkleiden und längst nicht mehr zeitgemäßen Räume einer Interimsanlage, in der zehn Klassen ihren Platz während der Bauarbeiten zur Erweiterung der IGS-Süd finden sollen.

Ich war noch einmal mit der Kamera an der Turnhalle unterwegs, ehe sie abgetragen wird.Weitere Bilder zur Halle aus dem Februar 2018 findet ihr hier: https://www.myheimat.de/hannover-brink-hafen/kultu...