Aus der Weihnachtsbäckerei

Wenn der Duft von Zimt, Vanille und frisch gebackenen Keksen durchs Haus zieht, ist die Weihnachtszeit nicht mehr weit. Und um die Keksdosen bis zum ersten Advent bis an den Rand zu füllen, wurde unser Ofen längst angeschmissen. Meine Lieblingsrezepte sind ruckzuck nachzubacken und schmecken herrlich nach Kindheit.

Welche Kekse kommen bei euch in der Vorweihnachtszeit aufs Blech? Über Links zu euren Rezepten in den Kommentaren würde ich mich sehr freuen!Der Klassiker -sind mit ihren verschiedenen Formen und bunt dekoriert immer wieder ein Hingucker in der Keksdose. Und ein Hauch Zimt verleiht dem Teig eine besondere Note:Wenn es mal schnell gehen soll, kommen diesebei uns aufs Blech:Für diewerden ganz viele Gewürze und Imkerhonig unter den Teig geknetet:Keine Eier im Haus? Kein Problem - diewerden ohne Ei gebacken und sind somit auch super für Allergiker geeignet: