Angespitzt und quergedacht! 😃😃😃

Die Adventin

Am Gl├╝hweinstand┬á den wohl schon alkoholbenebelten philosophischenBetrachtungen zweier mir nebenstehender Gestalten┬á ungewollt zugeh├Ârt.Auf dem Heimweg dann, quasi als Gespr├Ąchsthemafortsetzung,┬ágl├╝hweinbefl├╝gelte Gedankenh├╝pfer durchs Frontalhirn meinerseits... ;-))Ich fasse mal zusammen:und ich frage mich, wieso DER?Wo bleibt da die Gendergerechtigkeit ÔÇŽ he ???sollte nicht weiterhin unterdr├╝ckt werden!Und dann die Kerze, steht da wie ein┬á Phallussymbol, die erscheint mir auchnicht so ganz genderkorrekt zu sein, m├╝sste genaugenommenDER Kerz hei├čen und DIE Kerze sollte doch bitte sehr auchzeigen (d├╝rfen), was ihr Titel verspricht! ;-)))Nun ja,┬á so oder so ... das Licht jeder Art von┬á Kerzen┬á bringt┬á unser aller Augenzum Leuchten ... hoffe ich doch! :)In diesem Sinneallen einen frohen Start in die Adventszeit!