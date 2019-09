An- und Mitfahrt: "8. Gedenkstätten-Radtour" am Sonntag, 15.9.2019 - externe Anmeldung bis 6.9. erforderlich

Gedenkstätten-Radtour 2019

Radtour.Der ADFC Langenhagen lädt zur Anfahrt und zur späteren Mitfahrt bei dieser Radtour ein, Gesamtlänge 30 km:- Start: Langenhagen,- Ende: Langenhagen.Der Verein "Gegen das Vergessen/NS Zwangsarbeit e. V." lädt zu seiner 8. Fahrradtour zu Projekten und Mahnmalen der Erinnerungskultur ein. Dieses Mal startet die Tour am Parkplatz des Freizeitheims Linden und geht über 5 Stationen bis zum Mahnmal in Godshorn (ehemaliges Wöchnerinnenheim). Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme und die intensiven Gespräche mit Euch/Ihnen.Sonntag, 15. September 2019- Anfahrt ADFC Langenhagen: Innenhof Rathaus Langenhagen 8:45 Uhr,- Gedenkstätten-Radtour: Parkplatz Freizeitheim Linden 10:00 UhrStation 1:Fa. Henkel, Sichelwerke | Sichelstraße/Ecke Eichenbrink mit den Themen Zwangsarbeit bei den Sichelwerken 1939–1945; am 14. August 2019 wurde ein Mahnmal und eine Tafel zur historischen Entwicklung und zur Zwangsarbeit eingeweiht.Station 2:Ehemaliges KZ Limmer:Erinnerungstafel mit historischen und gesellschaftspolitischen Fakten.Station 3:Marienwerder:Gelände des Wissenschaftsparks zwischen Garbsener Landstraße und Hollerithallee. Gelände der ehemaligen Akkumulatorenwerke, später Varta, Johnsons Controls. 5 Erinnerungstafeln befinden sich mittlerweile auf dem Gelände, unmittelbar am ehemaligen KZ Stöcken.Station 4:Pause im Restaurant Bar Celona:Leineufer/Ecke Garbsener Landstraße: Es besteht die Möglichkeit für eine Erfrischung.Station 5:Hansastraße:Mahnmal mit Erinnerungs- und Informationstafel zur Zwangsarbeit bei den ehemaligen Günther Wagner Verpackungswerken.Station 6:Godshorn, Ziegeleistraße:Mahnmal für Zwangsarbeiterkinder, die im ehemaligen Wöchnerinnenheim geboren wurden.Die 8. Gedenkstättenfahrradtour umfasst etwa 16 km über die gesamte Strecke.Bei Anfahrt mit dem ADFC ab Rathaus Langenhagen kommen ca 14 km dazu.Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bis spätestens Freitag, den 6. September 2019 über das Büro Dr. Meyer erforderlich:- per Fax: 0511-3941036,- Tel: 0511-961870- E-Mail: info@nszwangsarbeit-hannover.deDr. Horst MeyerVorsitzender des Vereins ›Gegen das Vergessen ./. NS-Zwangsarbeit e.V.‹www.ns-zwangsarbeit-hannover.de- - - - - - -Mehr Veranstaltungen des ADFC Langenhagen sind hier: