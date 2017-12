Alle Jahre wieder stellt sich die Frage: Welcher Baum ist der perfekte Weihnachtsbaum?

Beim Stöbern in meinem Archiv bin ich auf diesen weihnachtlichen Beitrag gestoßen, der mir ein Schmunzeln entlockte. Gerne stelle ich ihn noch einmal ein – vielleicht kann ich euch ja auch noch einmal zum Schmunzeln bringen und ihr erkennt euch in dem Beitrag sogar wieder.

Als die Kinder noch klein waren, wurde bei uns aus dem Weihnachtsbaumkauf ein kleines Ritual gemacht. Gemeinsam ging es in die Plantage vor den Toren der Stadt und wir stiefelten auf der Suche nach DEM passenden Baum durch den Schnee. "Der ist viel zu groß!" mussten wir unseren Nachwuchs meist ausbremsen, da der unsere Stube anscheinend mit der Empfangshalle des Neuen Rathauses in Hannover verwechselte. Etwas krumm und schief durfte der Baum dagegen durchaus gewachsen sein. In der Natur geht es zum Glück noch nicht stur nach Maß zu und außerdem konnte die krumme Seite ja immer noch zur Wand gedreht werden. Hatten wir unseren Weihnachtsbaum gefunden, wurde die Säge angesetzt. Stolz trugen die Kinder den Baum anschließend zum Verkäufer. Von Jahr zu Jahr wurde die Auswahl in der Plantage kleiner, der Preis für die edle Nordmanntanne jedoch stieg.Und so schlugen wir unseren Baum nicht mehr selbst, sondern nutzten das Angebot eines großen Möbelhauses. Am 23. Dezember schmückten wir wie in jedem Jahr gemeinsam den Baum. Die Männer verteilten die Lichterkette gleichmäßig im Grün der Nordmanntanne, und wir Mädels übernahmen den Feinschliff mit bunten Kugeln, kleinen Wichteln, Nüssen und natürlich dem Stern auf der Spitze. Nebenbei wurden Weihnachtslieder gesummt und Kekse genascht. Die Großeltern waren wie immer am Heiligabend begeistert von dem hübschen Baum, auch wenn bei ihren eigenen Bäumen früher frei nach Loriots Opa Hoppenstedt "mehr Lametta war".Leider fing der Baum bereits am 2. Weihnachtsfeiertag an zu nadeln. Am 01. Januar wurde er dann auch bereits unter dem Rieseln seiner grünen Pracht abgeschmückt. "So kommt der mir aber nicht ins Auto!" protestierte mein Mann, als wir ihm vorschlugen, den Baum zurück zum Möbelhaus zu bringen und gegen einen Einkaufsgutschein zu tauschen. Also landete unser Weihnachtsbaum doch auf dem Sammelplatz und wurde am Abholtag von der Müllabfuhr entsorgt.Im nächsten Jahr fragten wir uns: "Wollen wir dieses Jahr wieder einen großen Weihnachtsbaum oder reicht auch ein schöner Zweig, den wir weihnachtlich schmücken?" Heftige Proteste der jüngeren Generation waren die Antwort auf diese Frage. Auch auf einen Weihnachtsbaum aus Pappe wollten sich die Kinder nicht einlassen. Dabei hätten wir ihn kreativ gestalten und nach Weihnachten platzsparend bis zum nächsten Jahr verstauen können. Doch ein paar Tage später wagten wir wieder einen Vorstoß. "In diesem Jahr gibt es einen kleinen Baum im Topf", eröffneten wir unserem Nachwuchs beim gemeinsamen Mittagessen. Erst sahen wir lange Gesichter. Aber ein einlenkendes "Na gut, wir können es ja mal ausprobieren", gab uns grünes Licht für den Kauf.Das Bäumchen reichte mir ohne Topf gerade bis an die Hüfte, was bei meiner Körpergröße aber auch nicht sonderlich schwer war. Etwas schief stand er in seinem Topf. "Kein Problem! Den pflanze ich einfach vor Weihnachten noch einmal um", versuchte mein Mann mich zu überzeugen. Dann fing es kurz vor Weihnachten an, in Strömen zu regnen und an das Umtopfen mochte ich nicht mehr so recht glauben. Unsere Christbaumkugeln waren viel zu groß für das niedliche Tännchen und die Lichterkette hätte aus dem Weihnachtsbaum eine Discokugel gemacht. Als ich ankündigte, neuen, kleineren Schmuck einkaufen zu müssen, zog mein Mann wortlos Gummistiefel und Winterjacke an. Kurz darauf ging es in die Plantage und unsere Kinder grinsten schon vor Heiligabend wie die Honigkuchenpferde und freuten sich, dass die alte Tradition des Weihnachtsbaumschlagens wieder auflebte.Und wie sieht in diesem Jahr euer Weihnachtsbaum aus?