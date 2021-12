Lied im Advent



Immer ein Lichtlein mehr

im Kranz, den wir gewunden,

dass er erleuchte uns so sehr

durch die dunklen Stunden.



Zwei und drei und dann vier!

Rund um den Kranz welch ein Schimmer,

und so leuchten auch wir,

und so leuchtet das Zimmer.



Und so leuchtet die Welt

langsam der Weihnacht entgegen.

Und der in Händen sie hält,

weiß um den Segen!



(Matthias Claudius 1740-1815)



In diesem Sinne wünsche ich einen besinnlichen 4. Advent. Bleibt gesund und munter!