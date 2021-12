2021 - ein Blick zurück

Und täglich grüßt das Murmeltier... Dass Corona uns so lange beschäftigen wird und auch 2021 DAS Thema sein wird, hätte ich zu Beginn der Pandemie niemals gedacht. Und dennoch lassen wir uns nicht unterkriegen und genießen das Leben - nur eben etwas anders als sonst.

Folgt mir durch mein persönliches 2021 und kommt gut und vor allen Dingen gesund ins neue Jahr!

Imstand wie schon in den Vorjahren derim Vordergrund. Für einen Monat keine tierischen Produkte zu nutzen, tut nicht nur dem eigenen Körper gut und lässt uns schwungvoll in das neue Jahr starten, sondern wirkt sich auch positiv auf das Klima aus. Und ihr werdet überrascht sein, welche leckeren Rezepte vegan sind. Wir haben viel Neues ausprobiert und im Rahmen des Veganuarykombiniert: https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/vegan... Und auf die cremigefreuen wir uns auch schon wieder. Bald ist Saison des delikaten Gemüses: https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/vegan... Schnee und Eis verwandelten Kaltenweide im Januar undin einund wir konnten gar nicht genug bekommen von der frostigen Pracht: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/winterwu... Lichtblicke in Zeiten von hohen Inzidenzen. Vegane Rezepte begleiteten uns durch das gesamte Jahr und so genossen wir auch im FebruarImsetztein Hannover ein Zeichen und machte auf die schwierige Situation von Kunst und Kultur, dem Hotelgewerbe und der Veranstaltungsbranche aufmerksam: https://www.myheimat.de/hannover-vahrenheide/kultu... Und in unserem Garten schwirrte ein ganz besonderer Gast vorbei - dasEin leckeres Rezept hatte ich auch imfür euch. Mit demhabe ich den Süden und die Lust auf den nahenden Sommer nach Hause geholt: https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/mouss...  Aber wir haben nicht nur zu Hause gehockt, sondern auch schöne Ausflüge in die Natur unternommen. Im Frühjahr zieht es uns jedes Jahr zurin den Eichenpark: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/im-zaube... Die Natur zeigte sich imim https://www.myheimat.de/langenhagen/kultur/garteng...  und am https://www.myheimat.de/burgwedel/natur/begegnunge... von ihrer schönsten Seite. Der historische Garten steckt mit seinen Symbolen voller Geschichte(n) und auch an den verschiedenen Stationen rund um den Würmsee gibt es Spannendes zu erfahren. Spannend war auch mein Griff zur Schere. Denn nach über einem Jahr Pandemie mussten unbedingt meinewerden. Mit einer Anleitung aus dem Internet hat es prima geklappt: https://www.myheimat.de/langenhagen/gedanken/alte-... Dietauchte die Felder am Kronsberg imin leuchtendes Rot https://www.myheimat.de/hannover-doehren-wuelfel-m... und uns schwirrte einvor die Kamera: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/dicker-b... Kunterbunt zeigten sich die Säulen des Opernhauses während einerMit Kunst ging es auch in den. Wir waren begeistert von den, die sich in der Altstadt von Celle unter die Leute mischten: https://www.myheimat.de/celle/kultur/alltagsmensch... Und bei sommerlichen Temperaturen gab es für unsereeine leckere Erfrischung: https://www.myheimat.de/langenhagen/freizeit/schma... In denlockte eine Ausstellung zu Pelargonien im https://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/natu... Ganz bezaubernd war auch 2021 wieder die Heideblüte: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/die-heid... Derstand ganz im Zeichen von Märchen und Zauberei. Dieim Kurpark von Bad Nenndorf ist eine einzigartige Laune der Natur. Wenn es hier keine Feen und Elfen gibt, wo dann? https://www.myheimat.de/bad-nenndorf/natur/maerche... Sicherlich imMystisch ging es auch imweiter. Dieim Teutoburger Wald sind ein beeindruckendes Naturdenkmal: https://www.myheimat.de/horn-bad-meinberg/natur/my... Für den Beitrag zu denhabe ich im Archiv und in meinen Erinnerungen gekramt: https://www.myheimat.de/sankt-peter-ording/kultur/... DIEdes Jahres für mich (eigentlich schon aus dem September, aber imberichtet) https://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/natu...  Hannover beteiligte sich auch 2021 am. An diesem Tag wird auf den Internationalen Tag zur Beseitigung der Gewalt an Frauen aufmerksam gemacht: https://www.myheimat.de/hannover-mitte/gedanken/or... Im Rahmen des "Mühlenmontags" habe ich euch imdievorgestellt: https://www.myheimat.de/lueneburg/kultur/muehlenmo... Zum Ende des Jahres hüllteKaltenweide ein und ließ mich (mehr oder weniger gut) dichten. https://www.myheimat.de/langenhagen/gedanken/nebel... Und was hätte ich 2021 nur ohne unseren kleinengemacht? Ich hätte sicher nicht so viel Spaß gehabt. Die kunterbunten Blüten und seine tierischen Bewohner*innen zaubern uns immer wieder ein Lächeln ins Gesicht: https://www.myheimat.de/themen/mit-katja-im-garten...