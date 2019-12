2019 - ein Blick zurück

Zum Ende eines Jahres schaue ich gerne zurück. Was haben wir 2019 entdeckt, erlebt und genossen? In meinem kleinen Jahresrückblick habe ich euch meine persönlichen Lieblingsbeiträge rund um die Themen Rezepte, Natur, Kultur und Ausflugstipps zusammengestellt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Erinnerungen und freue mich auf eure Beiträge und Schnappschüsse in 2020. Kommt gut ins neue Jahr - wir lesen uns!

Im Januar sind wir deftig ins neue Jahr gestartet. Hier geht's zum Rezept für den wärmendenDer Super Bowl im American Football ist längst auch in Europa ein sportlicher Höhepunkt. Während die Footballer versuchen, viele Touchdowns zu machen, genießen wir auf dem SofaDer Berggarten Herrenhausen ist einer meiner Lieblingsplätze in Hannover. In den trüberen Wintermonaten begeistern jedes Jahr phantastische Ausstellungen in den Schauhäusern. 2019 lockte derdie Besucher nach Herrenhausen und ließ sie in eine exotische Welt eintauchen: https://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/frei... Haustiere sind einfach wunderbar. Wir haben unser Herz an diese quirligeverloren: https://www.myheimat.de/langenhagen/freizeit/schwe... Im März wurde es rockig mit denWir lieben es, in der Küche neue Rezepte zu entwickeln. Dabei kam u.a. dieses leckereheraus: https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/rotes... Derist immer wieder ein Erlebnis: https://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/natu... Derist mit seinem fantastischen Gefieder ein tolles Fotomotiv: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/blauer-p... In Hannover sprudeln unzählige. Besonders schön ist dieser hier: https://www.myheimat.de/hannover-mitte/kultur/brun... Im Mai waren wir erneut im Berggarten unterwegs und haben faszinierendemitgebracht: https://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/natu... Im Nordseeurlaub habe ich meinen erstengefunden: https://www.myheimat.de/sankt-peter-ording/kultur/... Die Natur vor unserer Haustür ist immer wieder faszinierend. Wer einfach mal vom Alltagsstress abschalten möchte, ist in den Hides an denrichtig: https://www.myheimat.de/ronnenberg/natur/sommer-an... gehört zu meinen Lieblings-Leuchttürmen - die Lage in den Salzwiesen ist einfach einzigartig: https://www.myheimat.de/westerhever/natur/durch-di... Wunderschönebringen in Linden Kunst auf die Straße bzw. die Hauswände: https://www.myheimat.de/langenhagen/kultur/graffit... Moore sind faszinierend. In Resse kann dieser besondere Lebensraum über einennäher kennengelernt werden: https://www.myheimat.de/wedemark/natur/schaurig-sc... Besonders schön ist dasImkonnte ich endlich ein Foto eines Eisvogels schießen und ihn sogar beim Fischfang beobachten: https://www.myheimat.de/toenning/natur/von-fliegen... Nicht nur zur Weihnachtszeit super lecker -In die Welt des Kaffes sind wir in dereingetaucht: https://www.myheimat.de/tating/natur/eiderstedt-en... Daswird in den nächsten Monaten umgestaltet. Bevor die Arbeiten starten, habe ich noch ein paar Fotos gemacht: https://www.myheimat.de/hannover-herrenhausen/kult... Typische Hausmannskost aus dem Norden -Wer aufmerksam durch die Straßen in Hannover schlendert, entdeckt überall kleine und große Kunst wie diein Hainholz: https://www.myheimat.de/hannover-hainholz/kultur/k... Diewaren im Studio, haben eine EP aufgenommen und das Monopol in Langenhagen gerockt: https://www.myheimat.de/langenhagen/kultur/the-god... Im Dezember habe ich die Wartezeit auf Weihnachten mit einem kleinenverkürzt: https://www.myheimat.de/themen/katjas-adventskalen... Ich freue mich auf das neue Jahr mit euren Bildern und Beiträgen, auf eure Rezept-Ideen und Ausflugstipps, auf eure Buchtipps und Naturbeobachtungen - ich freue mich, von euch zu lesen!