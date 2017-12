2017 - mein persönlicher myheimat-Jahresrückblick

Eure spannenden Beiträge zu Ausflugstipps, Veranstaltungen und Rezepten sowie eure phantastischen Naturbeobachtungen und künstlerisch angehauchten Fotografien haben auch 2017 wieder zu einem besonderen myheimat-Jahr für mich gemacht.



Herzlichen Dank dafür an euch!



Beim Stöbern in meinen eigenen Beiträgen habe ich euch einen ganz persönlichen Jahresrückblick mit meinen Lieblingsbeiträgen aus diesem Jahr zusammengestellt.

Imhatten wir mit einer Schar Seidenschwänze seltene Gäste in Langenhagen, die eigentlich in Skandinavien und Russland heimisch sind. Wir waren begeistert von den hübschen Vögeln und sind gleich mehrere Tage auf Expedition Seidenschwanz gegangen: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/expediti... Ein Ruhepol mitten im Trubel der Großstadt ist die Ruine der Aegidienkirche in Hannover. Wir haben das Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewalt imbesucht: https://www.myheimat.de/hannover-calenberger-neust... Kleine Schätze im Schaumburger Land haben wir imentdeckt. Das Schloss Rodenberg war dabei: https://www.myheimat.de/huelsede/kultur/unterwegs-... Imwurde es heiß und süß mit meinem Mangosalat: https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/hot-a... Kleine Blüten in Szene gesetzt - imbin ich mit der Kamera durch unseren Garten gebummelt: https://www.myheimat.de/langenhagen/natur/kreuz-un... Wismar war in diesem Jahr endlich ein Urlaubsziel von uns - herzlichen Dank noch einmal an Helmut für seine tollen Berichte aus der schönen Hansestadt, die uns so neugierig gemacht hatten, dass wir eine Woche in Wismar verbrachten! Imhabe ich eine kleine Serie zur Stadt gestartet: https://www.myheimat.de/wismar/kultur/wismar-zu-wa... Hannover war in diesem Jahr auf Abwegen - und die waren kunterbunt. Neugierig? Dann schaut in meinen Beitrag aus dem https://www.myheimat.de/hannover-nordstadt/kultur/... Imhabe ich den Sommer in Gläsern eingefangen. Ein dickes Danke an Holger für die leckeren Mirabellen! https://www.myheimat.de/langenhagen/ratgeber/somme... Einen ganz besonderen Blick auf den Bahnhof Langenhagen konnten wir imbeim Tag des offenen Denkmals erhaschen: https://www.myheimat.de/langenhagen/kultur/zum-tag... Imhaben wir phantastische Naturbeobachtungen an der Ostsee gemacht. Beim Vogelkiek in Heiligenhafen ist uns eine Menge vor die Kamera geflattert: https://www.myheimat.de/heiligenhafen/natur/vogelk... Imhabe ich aus der wunderschönen Salzstadt Lüneburg berichtet. Hier wird auch die Telenovela "Rote Rosen" gedreht. https://www.myheimat.de/lueneburg/kultur/stadt-der... Und Hannover ist besonders zur Blauen Stunde sehenswert. Ein echter Hingucker sind die drei warmen Brüder - Wahrzeichen Lindens - am Abend. Wir haben sie während des Weihnachtsmarktes imfotografiert: https://www.myheimat.de/hannover-linden-limmer/kul... Habt ihr auch Lieblingsbeiträge auf eurem Profil aus 2017? Dann stellt doch auch einen kleinen Jahresrückblick zusammen. Ich freue mich schon auf eure Beiträge! Wir lesen uns.