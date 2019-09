in meinen Ohren lautes Grollen,alles schmeckt nach Salz und Tang,ein klein wenig wird mir bang.Bei diesem wilden Meeresrauschensollt‘ ich wohl den Standort tauschen,das Felsgestein gibt wenig Halt,entweder rutsch ich in ‘nen Spaltoder hebe ab als Flughund,das wär zwar toll - doch auch gesund?ich pfeife drauf, die starke Gischtmacht mir starkem Hund doch nüscht,der Seesturm zerrt an meinem Fell,Frisur im A…. – mir Wurscht -- farewell!