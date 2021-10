Wurstessen SV Engelbostel

Langenhagen : Gasthaus Tegtmeyer |

Der Schützenverein Engelbostel lädt alle Mitglieder zum Schweinepreisschießen ein. An den Übungsabenden am 25. und 26.November kann um die Preise gerungen werden. Am Samstag den 27. November ab 15:00 Uhr haben alle die Möglichkeit ihre Ergebnisse zu verbessern. Danach, gegen 19:00 Uhr beginnt das Wurstessen, bei dem auch Gäste willkommen sind. Anmeldelisten liegen im Schießstand aus. Eine telefonische Anmeldung ist unter 0511 – 782677 oder 0511 – 9782643 (auch Anrufbeantworter) möglich. Nach dem Wurstessen findet die Preisverleihung und mit Spannung erwartete Versteigerung statt.



www.sv-engelbostel.de