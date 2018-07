WIE geht das denn? WM Public Viewing am Ende: ... Bird's Eye View ... Radtour ab Rathaus Langenhagen zu Kunst & Musik, und zurück zur Beach-Bar "Seaside"

Radtour.Wie geht das denn?EinweisungWM Public Viewing am Ende:Birdeye View der Radtour- ab Rathaus Langenhagen- zu Kunst & Musik in Mellendorf,- und zurück zur Beach-Bar "Seaside" am Silbersee, rechtzeitig zum WM-Spiel ;-)Das BIRD'S EYE VIDEO für die Radtour ist hier: https://www.relive.cc/view/1699779478 - Start am Samstag, 14. Juli 2018, Start 10:30 Uhr, am Rathaus Langenhagen, Nordeingang. Änderungen vorbehalten.