Was vom Abriss übrig blieb - Sanierungsarbeiten am Haus der Jugend Langenhagen

Die Sanierungsarbeiten am Haus der Jugend schreiten weiter voran. Bereits 2013 wurde mit der Sanierung des Südtraktes an der Kastanienallee begonnen. Seit letztem Jahr erstrahlt auch der Mitteltrakt wieder in neuem Glanz. Nun wurde der Nordtrakt, in dem sich das Jugendzentrum Langenhagen befand, abgerissen. Ersetzt wird das Gebäude durch einen Neubau.

Habt ihr Erinnerungen an das Jugendzentrum, die ihr mit uns teilen wollt? Habt ihr in der Disco wild gefeiert oder habt ihr die Kletterwand bezwungen? Kommentiert gerne den Beitrag. Ich freue mich auf eure Eindrücke!In der Bildergalerie wurde der Abriss des Nordtraktes dokumentiert.Am 11.01.2018 waren die Bagger das erste Mal angerollt: