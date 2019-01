Langenhagen : Soccerpark |

Die Schützenvereine aus Berenbostel, Heitlingen, Stelingen und Engelbostel tragen ihren Vier-Dörfer-Wettkampf aus. Gemessen wird sich in den Disziplinen Kelgeln, Luftgewehrschießen und Kleinkaliberschießen. Der Spaß steht hierbei stets im Vordergrund. Gastgeber ist diesmal Engelbostel. Am Sonntag, 24.Februar um 10:00 Uhr ist Treffpunkt im Soccer-Park am Stadtweg.

www.sv-engelbostel.de