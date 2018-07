Langenhagen : City Center Langenhagen |

Veggie Day Langenhagen am 18.08.2018



Zum ersten Mal findet der Veggie Day am Samstag, den 18. August im City Center Langenhagen (CCL) in Hannover statt. Aufgrund der steigenden Anzahl von Menschen mit einer vegetarischen oder veganen Lebensweise kommt der fleischfreien Ernährung ein immer größeres Interesse zu. Mittlerweile sind mehr als 10 Millionen Menschen in Deutschland Vegetarier und Veganer. Die Motive hierfür sind unterschiedlich und reichen von ethischen und moralischen bis hin zu geschmacklichen und ökologischen Gesichtspunkten.

Ein kleiner Einblick wie diese Lebensweise aussehen kann und welche Produkte hierfür in Frage kommen, wird auf dem „Veggie Day“ auf verschiedenen Showflächen im CCL vorgestellt. Die Angebote reichen hierbei von verschiedenen Lebensmitteln und Snacks, Vitalstoffkonzentraten, leckeren Rezepten zum Nachkochen bis hin zu veganer Kosmetik, die ohne neue Tierversuche auskommt. Zum Probieren können die Besucher u.a. vegane Smoothie Kekse, Eiweißshakes, Eis, Donuts und vegetarischen Döner probieren. Ein holländisches Unternehmen hat außerdem süße vegane Bonbons und sog. "Energy Balls" anzubieten.

Für Hobbyköche, die selbst noch keine Erfahrung in der Zubereitung von Speisen und bei der Zusammenstellung von bestimmten vegetarischen / veganen Zutaten haben, kann ein intelligentes Küchengerät hilfreich sein. Über eine direkte Anbindung an das Internet können die neusten Rezepte auf das Gerät übertragen und die genauen Zubereitungs-/ bzw. Mengenangaben abgelesen werden. Dies macht das Kochen auch für Unerfahrene einfacher und zeigt auf, wie vielfältig die fleischlose Küche sein kann.



Veranstaltung: Veggie Day Langenhagen

Veranstaltungsort: City Center Langenhagen (CCL)

Adresse: Marktplatz 5-7 30853 Langenhagen

Termin: 18.08.2018

Öffnungszeiten: 9:30-20:00 Uhr

Eintritt: -frei-



Weitere Infos: www.stadt-events.de