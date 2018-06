Tai-Chi-Gong Sparte des VFB Langenhagen wandert zur Schaumburg

Am 09.06.2018 fand unsere diesjährige Wandertour, diesmal ins Weserbergland statt. Mit mehreren Fahrgemeinschaften fuhren wir nach Rohdental. Hier ist ein beliebter Ausgangspunkt für Wanderungen im Weserbergland. Vom Waldparkplatz aus wanderten wir mit 14 Teilnehmern bei schönstem Sommerwetter, am Waldesrand im Schatten bergauf – bergab, Richtung Schaumburg. Unterwegs ergaben sich herrlichem Ausblicke auf die Weser mit die umliegenden Höhenzügen. Bei einer kurzen Rast genossen wir die schöne Aussicht. Zur Schaumburg war es nicht mehr weit. Ein kurzer steiler Anstieg und wir erreichten die Burg. Man kann sagen: Willkommen im Mittelalter. Die Burg ist eine typische Höhenburg. Sie wurde ca. im 11 Jahrhundert erbaut und besteht aus einer Ober- und Vorburg. Vom großen Burgfried hat man nach mühsamen Aufstieg eine herrliche weite Sicht in das Wesertal. Bei einem historischen Rundgang sahen wir uns die verschiedenen alten Gebäude und Sehenswürdigkeiten auf dem Burggelände an. Unter mächtigen Linden machten wir erst mal Mittagsrast und stärkten uns für den Rückweg. Auf nun ebenen Wegen durch den Wald erwartete uns in Rohdental das Cafe Rohdeneck mit leckeren Torten und anderen Köstlichkeiten. Im schattigen Garten ließen wir es uns gut gehen und erholten uns vom heißen Wetter. Nach einer ereignisreichen Wanderung trafen wir am Nachmittag wieder in Langenhagen ein. Für das nächste Jahr kann wieder geplant werden.