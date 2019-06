Tai - Chi - Gong Sparte des VfB Langenhagen wandert zum Hofcafe Volker in Nettelrede

Am 15.06.2019 fand unsere jährliche Wandertour, diesmal zum Deister statt. Mit mehreren Fahrgemeinschaften fuhren wir nach Einbeckhausen. Von einem versteckt gelegenen Parkplatz starteten wir unsere Tour mit 13 Teilnehmern. Bei bedecktem Sommerwetter wanderten wir am Waldrand entlang Richtung Steinriepen. Der Bauernhof liegt einsam zwischen Feldern außerhalb von Nettelrede. Durch das bedeckte Wetter war die Fernsicht auf Süntel, Ith und Bückeberge nicht so gut. Durch Wiesen und Kornfeldern führte unser Weg nach einer Rast, weiter zum Hofcafe. Mit Strammen Max, leckeren Torten, Kaffee, Cappuccino und Kakao stärkten wir uns. Eier aus dem Hühnermobil, Wurst und Marmelade kann man auf dem Bauernhof erwerben. Nachdem wir uns ausgeruht hatten, machten wir uns auf den Rückweg. Durch Wiesen, auf schmalen Pfaden, führte der Weg nach Luttringhausen. Von hier war es nicht mehr weit zu unserem Ausgangspunkt und die Sonne ließ sich auch noch blicken. Alle haben sich über den schönen Tag gefreut, und die Planung für die Herbsttour kann beginnen.