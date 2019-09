Tai - Chi - Gong Sparte des VfB Langenhagen wandert zum Hofcafe Ockensen am ITH.

Am 28.92019 fand unsere Herbstwandertour, diesmal zum Ith statt. Mit 2 PKW fuhren wir nach Ockensen in der Nähe von Salzhemmendorf. An der Obstmosterei und Hofcafe Ockensen war unser Startpunkt zur Rundwanderung. 7 Spartenmitglieder wanderten bei stark bedecktem Himmel hinauf zum Ockenser Berg. Am Waldrand und Steuobstwiesen entlang erreichten wir den ersten Rastplatz. Zwischenzeitlich regnet es. Aber unter dem Blätterdach der Bäume wurden wir nicht richtig nass. Leicht bergauf – und ab mit teilweiser schöner Fernsicht kam Hakenrode in Sicht. Unterwegs kreuzten unseren Weg ein Frosch und eine richtig große Blindschleiche, Pilze wuchsen auch. Die Bäume des Ith hatten schon eine leichte Herbstfärbung. Zwischenzeitlich zeigte sich die Sonne und es wurde wärmer. Durch ein langgestrecktes Tal führte unser Rückweg. Zum Schluss unserer 11 Kilometer langen Wanderung erreichten wir den Höhepunkt der Tour. Den berühmten Ockenser Wasserbaum. Zwischen den Bäumen sprudelte der Wasserbaum. Das imposante Naturdenkmal wurde von Menschenhand geschaffen. Ein findiger Sägewerksbesitzer hatte sich Anfang des 20. Jahrhunderts einen Stauteich angelegt, um mit der Wasserskraft den E-Motor seine Säge zu betreiben. Sein Haus lag hunderte Meter weiter. Um nicht jeden Tag mühsam nach dem Wasserstand zu schauen, baute er ein aufrecht stehendes Überlaufrohr aus 4 Holzbrettern. Aus dem sprudelte das Wasser, wenn der Wasserstand im Stauteich hoch genug war. Das Zeichen, die Säge kann starten. Die Konstruktion besteht seit dieser Zeit. Aus dem stark kalkhaltigen Ithwasser hat sich Kalktuff zu imposanter Größe abgesetzt. Auf dem siedelten sich Moose an und geben dem Wasserbaum sein ungewöhnliches Aussehen. Zum Cafe war es nicht mehr weit. Nachdem wir Kaffee und leckeren Kuchen bestellt hatten, gönnten wir uns eine längere Pause. Zum Abschluss verköstigten wir noch die frischen Obstsäfte, und erstanden einige 5 Ltr. Behälter. Bei trockenem Wetter machten wir uns ausgeruht auf den Heimweg. Nun kann die nächste Wanderung für 2010 geplant werden.