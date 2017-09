Tai - Chi - Gong Sparte des VfB Langenhagen wandert

Am 02.09.2017 wanderte unsere Sparte erneut , nachdem die letzte Wanderung im Sommer allen gut gefallen hatte. Mit mehreren Fahrgemeinschaften fuhren wir diesmal nach Feggendorf am Deister. Hier befindet sich ein ehemaliges Kohlebergwerk, was zu einem Besucherbergwerk ausgebaut wurde und besichtigt werden kann. Vom Waldparkplatz aus wanderten wir mit 16 Teilnehmern bei schönem Spätsommerwetter auf dem Schulze Weg bergauf –bergab Richtung Blumenhagen. Auf einer Anhöhe mit herrlichem Ausblick auf Süntel, Weserbergland und Bückeberge, machten wir kurz Rast und genossen den Sonnenschein und die schöne Aussicht. An einem Bergrücken mit Blick auf Lauenau hielten wir an, um den 7 Dao gemeinsam durchzuführen. Nun ging es stetig bergab und wir erreichten Lauenau. Im Cafe Hupe wartete schon eine gedeckte Tafel auf uns. Bei leckeren Torten und anderen Kleinigkeiten, sammelten wir neue Kräfte. Nach einem kleinen Stadtrundgang, am Schloß Lauenau einer früheren Wasserburg, dem Ratskeller und einigen anderen alten Gebäuden vorbei, machten wir uns auf den Rückweg. Nach einer ereignisreichen Wanderung trafen wir am Nachmittag wieder am Parkplatz ein. Nun kann für das nächste Jahr wieder geplant werden.