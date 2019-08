Sport-& Gesundheitstag 28.09.2019

Langenhagen : City Center Langenhagen |

Sport- und Gesundheitstag Langenhagen am 28.09.2019



Am Samstag den 28. September findet der Sport- und Gesundheitstag im City Center Langenhagen statt. Dort informieren Experten, Vereine und Ehrenamtliche zu gesundheitsorientierten Themen. Gesundheit ist ein wichtiges Zukunftsthema. Die Menschen werden immer älter, sodass es wichtig ist, die Gesundheit und Vitalität möglichst lange zu erhalten. Vorsorge sollte daher schon frühzeitig beginnen und bis ins hohe Alter eine Selbstverständlichkeit sein.

Gesundheit und Vitalität beginnen bereits im Alltag bei der Ausgewogenheit zwischen Ernährung und Bewegung. Doch welche Bewegungsangebote passen zur eigenen persönlichen Lebensweise? Im CCL zeigen die Aussteller die Unterschiede zwischen dem klassischen Kraft- und Funktionstraining bis hin zur elektrischen Muskelstimulation, Kampfsport und Geräten zur Durchblutungsförderung. Auch Angebote speziell zur Selbstverteidigung für Frauen und Freizeitangebote wie Fahrrad- und Wandertouren werden vorgestellt.



Für viele Menschen ist Ihr Körpergewicht ein Problem, dass oft unglücklich macht und Diäten eher das Gegenteil bewirken. Für richtiges Kochen und die Zubereitung von Lebensmitteln fehlt oft die Zeit. Beim Sport- und Gesundheitstag wird ein Küchengerät vorgestellt, dass Lebensmittel auf den Punkt genau hin zubereitet, damit ein Großteil der Nährstoffe und Vitamine erhalten bleiben. In Verbindung mit dem Internet können 1000 Rezepte auf das Gerät gespielt und eine individuelle Einkaufsliste erstellt und auf die persönlichen Wünsche hin abgestimmt werden.

Darüber hinaus erklären Ernährungsberater die Wirkung von guten und schlechten Fetten und stellen Nahrungsergänzungsmittel vor, die einen Verzicht von bestimmten Lebensmitteln ausgleichen können.



Nicht nur eine Veränderung der Ernährungseinstellung kann dazu beitragen, sich in seinem Körper wohl zu fühlen, auch das persönliche Erscheinungsbild kann ein gesundes Äußeres unterstützen. Die Stylistin und Visagistin Julia Veit bietet am Stand eine personenbezogene Typberatung, mit hilfreichen Tipps für das richtige Make-up, Kleidung und die passende Farbe zur Persönlichkeit an.



Viele Menschen leiden oft unter Kreislaufproblemen oder Durchblutungsstörungen. Ein Liechtensteiner Unternehmen hat verschiedene Behandlungsgeräte entwickelt, die durch physikalische Gefäßtherapien den Blutkreislauf anregen. Die Besucher haben die Möglichkeit eine Ganzkörperbehandlung mit verschiedenen Modulen für eine bessere Durchblutung auszuprobieren.

Weiterhin zeigt ein Experte welche Alternativen Therapien und Heilmethoden bei einem Beckenschiefstand und Beinlängendifferenz helfen können um wieder mehr Aktivität und Beweglichkeit zu gewinnen.



Besonders die Pflegehilfsmittel haben sich in den letzten Jahren sehr viel weiter entwickelt. Ein Sanitätshaus stellt eine Reihe von neuen Produkten vor, die das Leben im Alltag erleichtern und erklärt die unterschiedlichen Funktionsweisen.



Geöffnet ist der Sport- und Gesundheitstag während der Öffnungszeiten im CCL von 9:30 Uhr bis 20:00 Uhr.



Veranstaltung: Sport- und Gesundheitstag Langenhagen

Veranstaltungsort: CCL Langenhagen

Adresse: Marktplatz , Langenhagen

Termin: 28. September 2019

Öffnungszeiten: 09:30 Uhr – 20:00 Uhr

Eintritt: - frei -