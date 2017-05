Sonntag, 7. Mai 2017, 10 Uhr: ADFC-Langenhagen-Kennenlern-Radtour für Neu-(und Alt-)bürger m/w - mit GPX-Track

http://www.ADFC-Langenhagen.de

RadtourEinladungzum MitfahrenAuf der Webseite ist auch der GPX-Track für diese Radtour.Rauf aufs Rad!Langenhagen bewegt:Diese Stadt mit dem Rad selber "erfahren"!Start der Radtour:- Sonntag, 7. Mai 2017, 10 Uhr,- Innenhof Rathaus 30853 Langenhagen: Marktplatz 1.Einige der Tourpunkte unterwegs:- Volkshochschule Hauptstelle gegenüber Rathaus- Schulzentrum mit Gymnasium, IGS und Mensa- Eichenpark- Volkshochschule, Dependance Eichenpark- Verkehrsübungsplatz- Sportzentrum I- Hundeauslaufplatz- Schwimmbad Langenhagen, Fertigstellung 2017- Pferderennbahn Neue Bult- Wietzepark- Hundeauslauflatz- Krähenwinkel Ortszentrum / Dorfgemeinschaftshaus- Waldsee & Waldsee-Terrassen- Ortsteil Twenge, Abzweig zu Golfplatz & Waldkater- IKEP Interkultureller Erlebnis-Park- Bahnhof Kaltenweide- Weiherfeld mit Ortszentrum- Glockenturm am Schulhaus Kaltenweide- Kaltenweide Ortszentrum / Dorfgemeinschaftshaus- Bockwindmühle mit Besichtigung- Radweg Heinrich-Hagemann-Straße- Fahrradstraße Karl-Kellner-Straße- Bahnhof Pferdemarkt- Eisdiele Kastanienallee- Godshorn Ortszentrum mit Le-Trait-Platz- Schulenburg Dorfgemeinschaftshaus- Landgasthaus Rust mit Einkehr- Südsee Langenhagen- Hallen- und Freibad Godshorn- Dorfgemeinschaftshaus Godshorn- Brinker Park- Wiesenau mit KSG-Treff- Sportzentrum II- Radsport-Club Blau Gelb Langenhagen von 1927 e.V.Vorletzte Station ist Maisel's Biergarten in Langenforth:- das ist DIE Location für die ADFC-Party,- die- am Samstag, 17. Juni 2017 ab 16:16 Uhr:- Eintritt frei für Gäste und ADFC-Mitglieder!Ende & Ausklang dieser Radtour:- Sonntag, 7. Mai 2017, ca. 15:30 Uhr,- Strandbar "Beachside" am Silbersee.Selber mitnehmen:- Regenschutz,- Sonnencreme,- Sonnenschutz,- wer will: Luftpumpe, Flickzeug & Werkzeug,- Fahrradhelm freiwillig & nach eigenem Ermessen.Und:- viel gute Laune,- Getränke & Essen für unterwegs,- und großen Spaß am gemeinsamen Radfahren.Und daran, die Stadt Langenhagen mit dem Rad kennen zu lernen.Kosten:- Mitfahrt kostenfrei,- Spenden willkommen,- Einkehr auf eigene Kosten.Am Start:- StVO gilt für alle,- Fitness für 33 km,- auf eigenes Risiko,- eigenes Rad VOR der Radtour verkehrssicher machen,- und vor allem: Aufmerksam und rücksichtsvoll fahren.Mitfahrt Minderjähriger:Gerne, in Begleitung Erziehungsberechtigter.Änderungen vorbehalten, u.a. wetterbedingt.