Langenhagen : FORUM Achat Premium Hotel |

Die Närrische Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb e.V. von 1973

lädt ein zur Seniorenfastnacht am 13. Januar 2018 ins FORUm in

Langenhagen.Gezeigt wird ein buntes Programm mit Tanz, Gesang

und Musik zum Mitmachen. Bei Kaffee und Kuchen sorgen die

Aktiven der Ritterschaft für 2,5 Stunden Fröhlichkeit durch ihr

Programm.

Beginn: 15.11 Uhr - Einlass ab 14.00 Uhr

Eintrittspreis: pro Person 12,00 €

Ort: Forum Achat Premium Hotel - Eingang Schützenstraße- 30853 Langenhagen

Eintrittskarten an der Kasse oder Tischreservierungen telefoinisch unter 0511/75 32 77