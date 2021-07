Schmackofatz - sommerliche Erfrischung für unsere Meerschweinchen

An heißen Tagen lieben nicht nur wir ein erfrischendes Stück Wassermelone - unsere Schweinebande ist ebenfalls ganz wild darauf und kann gar nicht genug davon bekommen. Dabei saut sie sich ordentlich ein, der Melonensaft spritzt in alle Richtungen und läuft unter ihr Kinn. Das freut ihre Kumpel, die anschließend gerne bei der Fellpflege behilflich sind. Zur weiteren Abkühlung hängen wir den Meerschweinchen feuchte Tücher über das Gehege. So lässt es sich auch bei höheren Temperaturen gut aushalten, die Jungs flitzen munter durch ihren Freilauf und vollführen dabei wilde Bocksprünge vor Freude. Wasser wird ihnen natürlich auch immer angeboten. Salat, Paprika und Gurke wird an solchen Tagen auch besonders gerne verputzt.

Was mögen eure Haustiere an heißen Tagen besonders gerne? Wie kühlen sie sich ab?Mehr zu unserer Schweinebande gibt es hier: