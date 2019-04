Radtour zum "Backtag" / Reiterhof Trenz in Gilten

Langenhagen : Bahnhof Mitte |

Backtag.



Radtour 35 km, Mitfahrt für alle Gäste und alle ADFC-Mitglieder frei, Spenden willkommen.



An- und Abfahrt Langenhagen bis Bennemühlen mit der S-Bahn auf eigene Kosten.



Uhrzeiten noch variabel.







Der Reit-und Pferdehof Rosentalwiesen lädt für Sonntag, den 26. April 2020 von 12:00 bis 17:00 Uhr zum 12. traditionellen Backtag der Dorfgemeinschaft Nienhagen und des Schützenvereins ein.





2019 Rückschau:

Das war das bunte, reichhaltige Programm 2019 (das Programm 2020 folgt).



Pferdedarbietungen im spanisch-barocken Stil, Natural Horseman Ship(NSH), Bogenschießen vom Pferd und die Pferde vom Reit- und Pferdehof Rosentalwiesen werden vorgestellt. Wie immer findet auch das beliebte Ponyreiten für Kinder statt. Außerdem zeigt die Hundeschule aus Gilten mit ihrer Vorstellung, wie artig, gelehrig und gehorsam Hunde sein können.





Für das leibliche Wohl sorgt die ansässige Dorfgemeinschaft. Im hofeignen Backhaus backt die Bäckerei Boenke aus Walsrode frischen Kuchen und bietet ihr reichhaltiges Sortiment an Broten an. Für die kleinen Besucher stehen eine Hüpfburg, viele Spiele, Lichtpunktschießen und Kinderschminken bereit. Mit Lifemusik untermalt das Duo Macchiato die Veranstaltung. Das Whisky-Reich bietet seine auserlesenen Produkte an, Herr Ottensmann informiert über Hufschuhe und Frau Kröger zeigt ihre Kunst in der Tiermalerei.





Diesmal neu:

Das fahrende Reitsportgeschäft von BigC und Kaminholz Volbers ist wieder mit einem Stand präsent. Wir freuen uns auf viele Besucher.