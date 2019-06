Radtour der Hobbykunstgruppe Krähenwinkel-Kaltenweide nach Fuhrberg

Am 16.06.2019 unternahm die Hobbykunstgruppe mit 8 Radfahrer-innen eine Tour zum Cafe „ Alte Backstube“ in Fuhrberg. Vom Waldsee in Krähenwinkel starteten wir Richtung Hainhaus, bei bedecktem Sommerwetter. Durch Wald und Wiesen führte der Weg zum Trülldamm. Er führte uns durch Kiefernwälder zur Brücke über die A7. Durch das Sprillgehäge, eine ausgedehnte Waldfläche vor Fuhrberg, an Kartoffel -und Getreidefelder vorbei, erreichten wir unser Ziel. Dort erwarteten uns schon 3 Mitglieder die mit dem PKW gekommen waren. Mit leckeren Torten, Tee, Kaffee und Cappuccino genossen wir unsere Rast. Nachdem wir einen kleinen Regenschauer abgewartet hatten, machten wir uns auf den Rückweg. Hoffend dass es nicht wieder zu regnen anfängt, traten wir in die Pedalen. Aber nach kurzer Zeit ließ sich die Sonne blicken. So erreichten wir nach einem schönen Nachmittag wieder trocken den Waldsee.