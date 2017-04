Post von Emilie Osterei! :)

zwischen Werbung und Zeitung ein Kompaktbrief in „metallic-pink“ entgegen…Hatte ich was bestellt? Nein und Absender war auch keiner angegeben… hmmmUnd was war drin in diesem Blinker-Brief?… mit lieben Grüßen von Emilie Osterei!Aber seht selbst. Eine Tüte voll mit Glücksklee-Samen.Gleich nach Ostern werde ich zum Gärtner. ;-))Ein Schoko-Hase ... morgen ist Schlachtefest!Ein Schmetterling, der gleich zielsicher in meinen Osterstrauß geflattert ist.In einem Schmuck -Beutelchen befindet sich ein blauer Brief ( blaue Briefe gab es zu meiner Schulzeit, wenn die Versetzung gefährdet war!). Aber dieses Briefchen enthält eine ganz niedliche Geschichte von einem Zwergenvölkchen, das sich gegenseitig Schmunzelsteinchen schenkte und alle glücklich und fröhlich waren.Und so ein Schmunzelsteinchen liegt auch gleich dabei … ich werde es, getreu der Tradition des kleinen Zwergenvölkchens, weiterverschenken …ich weiß auch schon an wen! :)Ich weiß es nicht mit Sicherheit, der pinkfarbener Briefumschlag könnte ein Hinweis sein … ;-)