Naturschutz im Dialog - NABU lädt zum Quartalstreff ein

Zum vierten Quartalstreff in diesem Jahr lädt der Naturschutzbund interessierte Gäste am Montag, den 13.11.2017 um 19:00 Uhr in das Natur-Informationszentrum-Langenhagen (NIL) an der Stadtparkallee ein.

An diesem Termin steht der Austausch unter Naturfreunden im Vordergrund. In gemütlicher Runde wird über spannende Naturbeobachtungen geklönt und über das geplante Veranstaltungsprogramm 2018 gesprochen. Außerdem werden bei Interesse auch gerne lokale, naturschutzpolitische Themen erläutert.Veranstaltungsort ist das NIL im Wasserturm an der Stadtparkallee. Eine Anmeldung für das Treffen ist nicht erforderlich. Ansprechpartner Georg Obermayr ist für Fragen zum Quartalstreff unter Tel. 0511 - 73 78 33 oder per E-Mail unter: georg.obermayr@nabu-langenhagen.de zu erreichen. Die Veranstaltung ist kostenlos.