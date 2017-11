NAJU und Rudi Rotbein Gruppe begrüßen das neue Jahr auf der Kegelbahn

Langenhagen : Leibniz |

Sportlich geht es auch 2018 für die Kinder- und Jugendgruppen des NABU Langenhagen in das neue Jahr. Am Samstag, den 06.01.2018 trifft sich die Rudi Rotbein Gruppe mit der Naturschutzjugend (NAJU) zum inzwischen traditionellen Kegeln in der Gaststätte „Leibniz“ im Clubheim des SC Langenhagen. Von 14:00 bis 16:00 Uhr stehen bei den Kindern und Jugendlichen wieder Spiel, Sport und Spaß im Vordergrund.

Da die Plätze für die Neujahrsfeier begrenzt sind, ist eine Anmeldung bis zum 22.12.2017 unter: kontakt@naju-langenhagen.de erforderlich.Der Kostenbeitrag von 2,50 € pro Teilnehmer beinhaltet ein Getränk und zwei Stunden Kegelspaß. Treffpunkt ist das SCL-Clubheim in der Leibnizstr. 56, 30853 Langenhagen. Es wird darum gebeten, an Hallensportschuhe zu denken.