NAJU Langenhagen folgt dem Trend der Loungemöbel

Die Naturschutzjugend (NAJU) Langenhagen hat bei ihrem ersten Termin nach der Vorstandswahl am 11.10.2017 die neuen Sitzgelegenheiten im Stil von Loungemöbeln fertiggestellt. Dazu verwendeten sie Europaletten als Recyclingmaterial, welche sie im modernen Stil zu Bänken verschraubten. Insgesamt wurden drei Bänke gebaut, welche die alten, instabilen Bänke nun würdig ersetzen und gleichzeitig das Bild der Naturinsel aufwerten.

Die Aktiven Leif J. und Arne K. hatten großen Spaß, die Bänke gegen Verwitterung mit Holzschutzlasur zu streichen. Dabei spielte das wechselhafte Wetter nicht mal eine Rolle. Arne B. verschraubte mit Hilfe von Ricarda M. die zuvor gestrichenen Holzelemente zu den fertigen Bänken. Außerdem wurden neue Vogelhäuser und ein Insektenhäuschen auf der Naturinsel aufgehängt, welche der großen Artenvielfalt neue Unterschlupfmöglichkeiten bieten. Zusätzlich wurde die Insel nach dem kräftigen Sturm in der vorherigen Woche aufgeräumt. Insgesamt hielt sich der Schaden erfreulicherweise aber in Grenzen. Am Ende des Treffens wurden die alten Bänke fachgerecht von den Vorsitzenden Felix Hartmann und Dominik Meyer entsorgt. Die Helfer wurden während des Treffens mit der exzellenten Verpflegung von Edeltraud Richter gestärkt. Das erleichterte die „anstrengende“ Arbeit ungemein.Für den nächsten Termin am 04.11.2017 (10:00 bis 14:00 Uhr) ist geplant, noch einen Tisch aus Europaletten zu bauen, zwei Bäume zu fällen und die Naturinsel winterfest zu machen. Da das Vorhaben jedoch sehr wetterabhängig ist, kann der Termin kurzfristig verlegt werden. Angemeldete Teilnehmer werden rechtzeitig benachrichtigt. Anmeldungen für den Termin nimmt die NAJU bis zum 30.10.2017 unter E-Mail vorstand@naju-langenhagen.de entgegen.(Text: Felix Hartmann und Dominik Meyer)