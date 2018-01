﻿NAJU lädt in die Suppenküche ein

Am 10.02.2018 trifft sich die Naturschutzjugend (NAJU) Langenhagen von 10:00 bis ca. 14:00 Uhr unter dem Motto „Suppenküche“ im NIL im Wasserturm zu ihrem nächsten Termin. Von dort aus werden alle Teilnehmer gemeinsam zum Langenhagener Wochenmarkt gehen und die biologisch und regional angebauten Zutaten für eine leckere Suppe kaufen. Danach kehren alle wieder zum Wasserturm zurück, verarbeiten die Zutaten gemeinsam und essen die leckere Suppe, die gekocht wird.

Die NAJU würde sich über neue Gesichter in ihrer Gruppe freuen. Interessierte Jugendliche ab einem Alter von zehn Jahren sind herzlich willkommen. Treffpunkt ist das NIL im Wasserturm, Stadtparkallee, 30853 Langenhagen.Anmeldungen für den 10.02.2018 werden per Mail an vorstand@naju-langenhagen.de bis zum 03.02.2018 entgegengenommen. Das weitere Programm mit allen Terminen ist auf der Homepage des NABU-Langenhagen unter www.nabu-langenhagen.de „Naturschutzjugend“ einsehbar.