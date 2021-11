Mein Oktober 2021 an der Schlei

Die Schlei wird irrtümlicherweise gerne als Fjord bezeichnet. Sie ist jedoch in der Weichseleiszeit durch vordrängende Eismassen aus Skandinavien entstanden. Der Abfluss von Schmelzwasser hat diesen Meeresarm zur Ostsee gebildet.

Am Beginn des Armes liegt die Stadtmit dem markanten Dom. Dieser war wegen Bauarbeiten leider geschlossen. Sehr sehenswert ist das. Um eine Kirche mit Friedhof sind im Kreis die alten Fischerhäuser gruppiert. Da der Regen an dem Tag immer stärker wurde, konnten wir das empfohlene Schloss Gottorf mit seinen Parkanlagen und Ausstellungen nicht mehr besichtigen.Wie Perlen aufgereiht liegen an der Schlei gemütliche Orte mit Reetdachhäusern, Mühlen, Gutshöfen und Herrenhäusern. Die kleinste Stadt Deutschlands ist. Auf einer schmalen Halbinsel gelegen besteht sie nur aus der "Langen Straße". Die "Schifferkirche" ist hier sehenswert.ist der bekannteste Ort. In der 1888 nach einem Brand neu errichteten Holländermühle befinden sich die Tourist-Information und ein Trauzimmer. Die Mühle kann besichtigt werden. Mit 27 m Höhe und acht Stockwerken ist sie die größte Windmühle Schleswig-Holsteins und die einzige, die ein Sägewerk betreibt. Seit 1990 ist sie ein Kulturdenkmal. Am Hafen reihen sich viele Lokale aneinander. Hier hat man einen schönen Blick auf die Klappbrücke, den Museumshafen und die vorbeifahrenden Schiffe. Sogar eine Museumsbahn mit altem Bahnhof befindet sich hier.An der Schleimündung liegt auf einer Halbinsel. Wenn man hier einem Rundweg folgt, geht man sowohl an Schlei oder Ostsee entlang. Am Ende der Halbinsel befinden sich ein Naturschutzgebiet und ein grün-weiß gestreifter Leuchtturm. Das Gebiet ist jedoch ganzjährig gesperrt.Die zweite Möglichkeit über eine Brücke ans andere Ufer der Schlei zu kommen befindet sich in. Die Klappbrücke ist ein interessantes Bauwerk. Freunde und Freundinnen der Fernsehserie "Der Landarzt" kommen hier auf ihre Kosten, wenn sie das Café aufsuchen. Hier sind viele Szenen gedreht worden. Die Torten sind selbstgebacken und sehr lecker.