Mein Mai 2017 an der Lahn: Natur pur und bezaubernde alte Städte

Von Weilburg aus haben wir zehn wunderbare Tage lang die fantastische Natur an der Lahn und zauberhafte Fachwerkstädte und Burgen entdeckt.

Wahre Lahnperlen sind die Städte Weilburg, Limburg, Braunfels, Wetzlar, Bad Ems und Runkel.

liegt zwar nicht direkt an der Lahn, sollte aber unbedingt ebenfalls aufgesucht werden. Unterhalb der mächtigen Burg liegt der romantische von Fachwerkhäusern umgebene Marktplatz, von dem kleine gemütliche Gassen abzweigen.Über der Stadtthront das Schloss mit seiner schönen Gartenanlage. Nach einem Bummel durch die Fachwerkstadt kommt man zur Lahn hinunter. Hier führt der Wanderweg "Lahnsteig" einige Kilometer am Fluss entlang, bevor er sich in die Berge verabschiedet. Der Weg an der Lahn führt aber noch lange an schroffen Felsen und lieblichen Auen weiter.Das historischeist bekannt durch seinen Dom und das Schloss auf dem Domfelsen.ist bekannt als Goethe- und Optik-Stadt (Leica-Werke). Auch hier macht der Rundgang durch die Stadt und durch die Grünanlagen an der Lahn viel Spaß.besticht noch immer durch seine Bäderarchitektur. Für den Naturliebhaber gibt es fantastische Wanderwege oberhalb der Stadt mit herrlichen Ausblicken hinunter auf die Stadt.Das kleine mittelalterlichebietet gleich zwei Burgen: An der Lahn steht die trutzige Burg Runkel und oberhalb der Stadt grüßt Schloss Schadeck.Es gibt bestimmt noch viele andere schöne Städte an der Lahn wie zum Beispiel Marburg. Aber dafür war dann unsere Zeit zu kurz. Erfüllt von mannigfaltigen Eindrücken traten wir den Heimweg an.