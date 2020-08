Mein Juli 2020 in Celle, im Bullerbachtal und am Brelinger Berg

Im Juli 2020 machten wir Tagesausflüge in die schöne Fachwerkstadt Celle und ins Bullerbachtal bei Barsinghausen im Deister. Mehrfach erkundeten wir die zahlreichen Wanderwege des Brelinger Berges.

Inmachten wir zunächst eine Wanderung entlang der Aller. Direkt am Fluss entlang führt der Fuß- und Radweg durch sehenswerte Auen- und Wiesenlandschaften. Von der Altstadt aus überquert man die Allerbrücke und schon ist man auf dem Weg. Anschließend lohnt sich ein Bummel durch die Altstadt mit Einkehr in einem der zahlreichen Lokale.Dasist ein Ausflugstipp von. Ihr Reisebericht und ihre Fotos hatten mir so gut gefallen, dass wir dorthin gefahren sind. Es war eine herrliche Wanderung durch das wildromantische Tal. Ohne den Bericht hätten wir es nie kennengelernt.Derist bekannt durch seinen https://www.myheimat.de/wedemark/freizeit/rund-um-... ) mit den Erlebnisstationen. Es gibt jedoch noch viele weitere interessante Wanderwege. Manche führen an ehemaligen Kies- und Sandgruben vorbei. Es ist faszinierend, wie schnell sich die Natur dort wieder ausbreitet.