Um eine fantastisch blühende Heidefläche zu entdecken, brauchten wir nicht in die Ferne zu schweifen. Wir fanden sie im Magerwiesengelände an der Kugelfangtrift in Hannover.Die letzten drei Fotos sind beim Schützenausmarsch am 1. September entstanden. Die orientalische Tanzgruppe Paradies Oriental war wieder dabei.