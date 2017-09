Mein August 2017 in Bad Heiligenstadt

Nach einem erfolgreichen Auftritt beim Sommerfest der Pfarrgemeinde St. Franziskus sind Sigrid und ich (Duo Shimasira) zu einem kleinen Wellnessurlaub nach Bad Heiligenstadt im Eichsfeld aufgebrochen

Sigrid war schon öfter in diesem zauberhaften Städtchen und hatte jedesmal begeistert darüber berichtet. Nachdem wir die Altstadt mit ihren drei Kirchen St. Aegidien, St. Marien und St. Martin, das Heimatmuseum und die gemütliche Fußgängerzone mit ihren netten Geschäften und Cafés und den Heinrich-Heine-Kurpark besichtigt hatten, war auch ich restlos davon überzeugt, dass dies nicht mein erster und letzter Aufenthalt hier sein würde.Wunderschöne Wanderwege im Bereich der Leine runden das Bild ab.Vom Hotel aus gibt es einen Bademantelgang in die Therme im Vitalpark. Hier ist in mehreren Becken und in der Sauna nach den erlebnisreichen Erkundungen Erholung pur angesagt.Einige Fotomotive haben Sigrid und ich gemeinsam ausgewählt, um unsere unterschiedlichen Sichtweisen des Motivs darzustellen.