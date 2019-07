"Kleiner Deister": Sportlich(er)e 🚲-Tour mit 300 Höhenmetern ...

Bahn & Rad.Radtour mittel- So. 11. Aug. 2019 09:30 - 17:00- Bahnhof Langenhagen Mitte, Straßburger Platz 1, 30853 LangenhagenViel zu sehen,für Gäste und für ADFC-Mitglieder:- 40 km, mit 300 Höhenmetern,- Strecke teils geteert, teils grob geschottert.Bahnfahrt nach/von Springe mit Üstra-Ticket (3 Zonen) auf eigene Kosten, Kauf alleine oder in Gruppen.VorschauVideo, Karte und Bilder:Details:Aktuelle Infos in der Android-App: