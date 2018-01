Kinderfastnacht am 14.01.2018 im FORUM in Langenhagen

Langenhagen : FORUM Achat Premium Hotel |

Die Närrische Langenhagener Ritterschaft Rot-Gelb e.V. von 1973 lädt ein

zur Kinderfastnacht am Sonntag, 14.01.2018. Dann heißt es wieder

"Bühne frei für die kleinen Narren"

Der Kinderkarneval bietet Spiel und Spaß. 2 Stunden geht es im

FORUM Airport Premium Hotel in Langenhagen richtig rund.

Die Aktiven der Ritterschaft präsentieren u. a. ihr Können. Vielleicht

hat dann auch der eine und andere Lust am Mittanzen.

Ein Tombola wird für die kleinen Gäste ebenfalls bereit gehalten.

Der Eintrittspreis beträgt für Kinder und Eltern nur 3,00 € pro Person.

Beginn: 15.11 Uhr - Einlass ab 14.00 Uhr.

Karten sind an der Nachmittagskasse erhältlich.