Gitarre spielen lernen

Langenhagen : VHS im Eichenpark |

Schnell und unkompliziert das Gitarrenspiel erlernen - um mit Schwung und Freude bekannte Stücke erklingen zu lassen: Ein Gitarren-Intensivkurs der VHS Langenhagen macht es möglich und richtet sich an Gitarrenneulinge, die ab 27. September 7x mittwochs in der Zeit zwischen 16 und 17.30 Uhr die ersten Griffe einüben wollen. Das Teilnahmeentgelt beträgt 98 Euro. Eine preisgünstige Gitarrenausleihe ist möglich.

Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter 0511.7307-9718 oder per eMail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.