FreitagsFlausen... 😀 - 79

---weil sie noch alle dürfenzu zehnt gemeinsam schlürfen,denn es ist echt nicht so gesund,zu feiern nur im Untergrund,wo an der Pinne nuckelt‘ Heinrichin seiner Nuckelpinne heimlich -– peinlich!Sein Glas erhebt der Opapaund nuschelt was von Prostata!Und aus der Tasse,so zur Tarnung.kippt Rentner Kurttrotz Doktors Warnungheimlich Schnaps en masse,kleckert auf Jackett und Hoseund nun sitzt er in der Chose –- voll nass!Auch Knösel Otto kommt dazu,kippt 3 Glas Bowle in sich rein,die Wirkung stellt sich ein im Nu,er stolpert übers linke Beinund legt sich flach-mit Krach!Nun auch Oma Hanni trifftein mit Hausfreund Alfonsund ‘ner Tüte Hasch-Bonbons,beide leicht bekifft.Auch die stets lustige Ernakommt mit ihrer Freundin Hermaund 99 Luftballonsals Ersatz für Böller.Punkt zwölf wird dann da reingepiekst,das macht auch laut Geknöller.Laut in die Runde, Tantchen Friedafragt:“Will jemand Limonade?“„‘ne Limousine wär mir lieba!“ruft Ida, abgefüllt mit Bowle,unter allseits laut Gejohle.Lebenslust statt Covid-Frustliegt nicht nur an desImpfstoffs Serum,oh nein -ist in der Bowle zu viel Rum,biegen sich Synapsen krumm….und der Neujahrsmorgen,ach du lieber Vater,begrüßt sie mitden alten Sorgenund ‘nem dicken Kater.- gemein!?(gafrise-31.12.2021)