Fahrradtour der HKG zum Springhorstsee

Am Sonntag den 11.06.2017 starten 9 Radlerinnen und Radler vom Parkplatz des SCL zur unserer jährlichen Radtour , Ziel der Springhorstsee. Bei Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen führte der Weg über Isernhagen Süd durch Wiesen und Felder zur Farster Bauernschaft. Nach einer rasanten Abfahrt erreichten wir Großburgwedel. Unser Ziel der Springhorstsee war nicht mehr weit, wo uns 8 weitere Mitglieder unserer Gruppe, die mit dem Auto gekommen waren, bereits erwarteten. Der Springhorstsee liegt nordwestlich von Großburgwedel und ist ein Baggersee. Er entstand1959/60 beim Ausbau der Autobahn A7. Der See ist von Bäumen und Sträuchern umsäumt, dient als Campingplatz und Badesee. Südlich des Sees befindet sich eine Hotelanlage mit Gastronomie. Auf der Terrasse mit Blick auf den See ruhten wir uns bei Kaffee und leckerem Kuchen längere Zeit aus. Die Rückfahrt führte uns über den Trülldamm nach Hainhaus. Dunkele Wolken kündigten Regen an. Bis auf einige Regentropfen erreichten wir aber alle trocken unseren Ausgangspunkt.