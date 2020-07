Einladung zur 🚲-Tour "Südsee" & "Grafendenkmal"

Hurra, es geht los ....

Einladung.Der ADFC Langenhagen startet wieder sein Radtour-Programm und lädt ganz-lich ein zu dieser schönen Feierabendtour:Strecke 20 kmZeit: Dienstag, 7. Juli 2020, 18 Uhr,Ort: Innenhof Rathaus Langenhagen. ÂHinweise2. Corona-Regeln, u.a.:  Maximal zehn Mitfahrende.   Es gibt keine Einkehr in Lokalitäten. Â   Mindestens 2,0 m Abstand während der Radfahrt.  Mindestens 1,5 m Abstand bei Anfangsinformation, Stops, ... Â  Gesichtsmaske muss getragen werden bei Anfangsinformation, Stopps, ...3. Generell   An unseren Touren können Mitglieder und Nicht-Mitglieder teilnehmen.  Die Teilnahme ist kostenfrei:  Über eine Spende zur UnterstĂĽtzung der Arbeit des ADFCs freuen wir uns.  Ein verkehrssicheres Fahrrad ist erforderlich: Bremsen, ....   Auch Personen mit Pedelecs können an den Rad-Touren teilnehmen.  Der ADFC Langenhagen weist auf witterungsgerechte Kleidung hin. Â  Sicherheit und RĂĽcksichtnahme im StraĂźenverkehr ist fĂĽr uns oberstes Gebot.  Bei allen Touren ist die StraĂźenverkehrsordnung zu beachten.  Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer fahren auf eigene Rechnung und eigene Gefahr.4. Mehr  Weitere Touren des ADFC Langenhagen werden demnächst veröffentlicht.5.Mit 🚲-freundlichen GrĂĽĂźen, und:Wir freuen uns aufs gemeinsame Radfahren!