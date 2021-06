ADFC-Radtour "Zauberwald", und mehr ...

Einladung.Gäste und Mitglieder lädt der ADFC Langenhagen ein zur 34-km-Radtour zum "Zauberwald" in der Nähe des Maschsees, Einkehr auf dem Rückweg sowie Vorbeifahrt an der im Bau befindlichen "Wasserwelle" / Leinewelle" am Landtag.Treffpunkt ist am Donnerstag, 8.7., um 14 Uhr am Rathaus.Die Mitfahrt ist frei, Anmeldung ist nicht erforderlich.Mehr Infos: www.ADFC-Langenhagen.de